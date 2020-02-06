Башкирский санаторий приобрел баян за 700 тысяч рублей

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:49:34+03:00

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В Башкирии федеральная антимонопольная служба расследует покупку баяна стоимостью 700 тысяч рублей для санатория «Красноусольский». Сообщается, что сотрудники служб нашли явные нарушения в проведении закупки.

Как информирует портал «UfacityNews.ru», в 2019 году для этого же санатория были куплены мебель и самая дорогая в истории российских госучреждений гармонь, а также отремонтированы помещения – у одного поставщика услуг. Теперь странными закупками занимается УФАС и ОБЭП по Стерлитамакскому району.

Цена «золотого» баяна действительно впечатляет: например, в том же 2019 году власти Нового Уренгоя собирались купить электронный баян всего лишь за 460 тысяч рублей, а новороссийские пограничники хотели себя порадовать гармонью за 400 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU