В Башкирии бандиты в масках ворвались в дом к 80-летнему дедушке, избили и ограбили его

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:01:46+03:00

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Совсем неожиданно окончился вчерашний вечер, 5 февраля, для 80-летнего пенсионера из Мелеуза: дедушка мирно смотрел телевизор, когда кто-то постучал в дверь. Ничего не подозревающий пожилой мужчина открыл дверь и был сбит с ног тремя молодчиками в масках с прорезями для глаз. Как рассказал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, грабители избили дедушку и забрали у него последние накопления – 29 тысяч рублей, которые он копил на похороны, после чего поспешили скрыться.

Прибывшие полицейские изъяли с места преступления подушку и четыре отпечатка рук. Поиск злоумышленников, напавших на беззащитного пенсионера, продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU