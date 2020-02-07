2020-02-07T06:49:32+03:00
Общество

Два завода Башкирии смогут экспортировать продукцию в Китай

Предприятия прошли аттестацию в таможенном управлении КНР
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Башкирские заводы прошли китайскую аттестациюБашкирские заводы прошли китайскую аттестациюФото: Олег УКЛАДОВ
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Два маслоэкстракционных завода БашкирииООО «Элеватор» и ООО «Чишминский МЭЗ» – прошли аттестацию главного таможенного управления Китайской Народной Республики. Теперь предприятия могут поставлять туда подсолнечное масло, а также рапсовые шмот и жмых. Всего аттестацию КНР в России прошли 37 заводов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РБ. В ведомства напомнили, что китайские таможенники приезжали в Башкирии с инспекцией 25-26 октября 2019 года.

По данным министерства, в структуре экспорта по итогам 2019 года доля масложировой продукции составила 44,4%. В общей сложности из республики было экспортировано 300 тысяч тонн продукции на 103,9 млн долларов (на 27,6 млн долларов больше, чем в прошлом году).

ИСТОЧНИК KP.RU

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