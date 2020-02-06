2020-02-06T17:06:28+03:00
Общество

Некоторые жители Башкирии получат ипотеку под 0,1% годовых

Выгодным кредитом смогут воспользоваться жители сел
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На ипотеку под 0,1% смогут рассчитывать жители селНа ипотеку под 0,1% смогут рассчитывать жители селФото: Иван МАКЕЕВ
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Правительство Башкирии готово компенсировать банкам часть недополученного дохода от льготной ипотеки. Воспользоваться сниженной до 0,1% ставкой для улучшения жилищных условий смогут только сельчане. Мера предусмотрена в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы». Об этом сегодня, 6 февраля, заявил глава Минсельхоза Ильшат Фазрахманов на семинаре «Комплексное развитие сельских территорий и развитие малых форм хозяйствования» в Уфе.

По словам министра, заявок от жителей республики поступило уже очень много. В программе готовы участвовать 16 банков. Фазрахманов объявил, что ключевую ставку закрывает федеральный бюджет, а республика в свою очередь закроет оставшуюся часть до 0,1%. Он добавил, что «решение уже принято», дело за малым – подготовить нормативную документацию.

Выдавать кредиты по госпрограмме «Сельская ипотека» в Башкирии начнут уже в феврале, сообщает «РБК-Уфа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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