В Башкирии создали оперативный штаб, который будет следить за ситуацией с коронавирусом

7 Февр. 2020 2020-02-07T06:35:06+03:00

В оперативном штабе сообщили, что в Башкирии коронавирус не выявлен Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Башкирии на базе местного правительства создан «штаб по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции». Накануне, 5 февраля, заседание нового ведомства провел первый вице-премьер Андрей Назаров.

На встрече было заявлено, что в Башкирии случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано. Заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Александр Жеребцов сообщил, что в России выявлено только два случая инфицирования – в Забайкалье и Тюменской области.

В республике организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой, а также приняты дополнительные меры по усилению санэпид контроля. Так, по словам Жеребцова, в уфимском аэропорту проводится «двойной контроль всех лиц, прибывающих из Китая». Для этого используются стационарные и переносные тепловизоры. Обследования пассажиров, у которых заподозрили коронавирус, показали отрицательный результат.

ИСТОЧНИК KP.RU