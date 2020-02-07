В Башкирии создали оперативный штаб, который будет следить за ситуацией с коронавирусом
В Башкирии на базе местного правительства создан «штаб по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции». Накануне, 5 февраля, заседание нового ведомства провел первый вице-премьер Андрей Назаров.
На встрече было заявлено, что в Башкирии случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано. Заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Александр Жеребцов сообщил, что в России выявлено только два случая инфицирования – в Забайкалье и Тюменской области.
В республике организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой, а также приняты дополнительные меры по усилению санэпид контроля. Так, по словам Жеребцова, в уфимском аэропорту проводится «двойной контроль всех лиц, прибывающих из Китая». Для этого используются стационарные и переносные тепловизоры. Обследования пассажиров, у которых заподозрили коронавирус, показали отрицательный результат.
ИСТОЧНИК KP.RU