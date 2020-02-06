Знаменитая 21-летняя гимнастка из Башкирии попала в больницу после попытки суицида

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:10:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Знаменитая российская гимнастка, четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике и уроженка Стерлитамака 21-летняя Александра Солдатова попала в больницу после неудачной попытки суицида. Как сообщает «КП» со ссылкой на собственный источник, спортсменка сама вызвала медиков, испугавшись своего поступка, и сожалела о содеянном.

Сейчас Солдатова находится в психосоматическом отделении института им. Склифософского, врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Также стало известно, что накануне девушка узнала о том, что не вошла в состав сборной России на московском этапе Гран-при. Также источник «КП» добавил, что гимнастка страдала от булимии – мучилась приступами переедания и излишним контролем своего веса.

ИСТОЧНИК KP.RU