2020-02-06T15:10:12+03:00
Общество

Знаменитая 21-летняя гимнастка из Башкирии попала в больницу после попытки суицида

Спортсменка сейчас находится в тяжелом состоянии под присмотром врачей
Яна БАЗЕКИНА
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Спортсменка страдала от булимии. Фото: личная страница Александры СолдатовойСпортсменка страдала от булимии. Фото: личная страница Александры Солдатовой
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Знаменитая российская гимнастка, четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике и уроженка Стерлитамака 21-летняя Александра Солдатова попала в больницу после неудачной попытки суицида. Как сообщает «КП» со ссылкой на собственный источник, спортсменка сама вызвала медиков, испугавшись своего поступка, и сожалела о содеянном.

Сейчас Солдатова находится в психосоматическом отделении института им. Склифософского, врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Также стало известно, что накануне девушка узнала о том, что не вошла в состав сборной России на московском этапе Гран-при. Также источник «КП» добавил, что гимнастка страдала от булимии – мучилась приступами переедания и излишним контролем своего веса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Знаменитая 21-летняя гимнастка из Башкирии попала в больницу после попытки суицида
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