Бывшая дознавательница из Уфы хочет ужесточить приговор своим насильникам

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:50:36+03:00

В свою очередь осужденные экс-полицейские и девять их адвокатов просят и вовсе отменить вердикт

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Бывшая дознавательница из Уфы Гульназ Фатхлисламова хочет ужесточить приговор своим насильникам – трем высокопоставленным экс-полицейским Эдуарду Матвееву, Салавату Галиеву и Павлу Яромчуку. Напомним, Кировский районный суд признал их виновными в групповом изнасиловании своей коллеги. Галиев и Матвеев получили по семь лет колонии общего режима, а Яромчук – шесть. Кроме того, было постановлено взыскать с осужденных в солидарном порядке 3 млн рублей. Этот приговор потерпевшую сторону удовлетворил лишь частично.

– Потерпевшей и её адвокатом была подана апелляционная жалоба, в которой они указывают, что полностью согласны с юридической квалификацией действий осужденных, но просят отменить приговор из-за чрезмерно мягкого наказания, вынести новый обвинительный приговор с более суровым наказанием и с назначением дополнительного наказания в виде лишения специального звания, – сообщили в пресс-службе Кирвоского районного суда.

Впрочем, и сторона осужденных не собирается мириться с вердиктом суда. Бывшие полицейские и девять их адвокатов подали аппеляционные жалобы, в которых просят отменить приговор и вынести новый – оправдательный, «в виду отсутствия события преступления и отказать в исковых требованиях потерпевшей».

Сейчас стороны ознакамливаются с материалами уголовное дела и протоколами судебных заседаний.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/676027" frameborder="0"></iframe> Изнасилование в полиции.Трое высокопоставленных полицейских изнасиловали 23-летнюю дознавательницу. Одни сочувствуют девушке, а другие припоминают ей старые секс-скандалы.

ИСТОЧНИК KP.RU