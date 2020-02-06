2020-02-06T14:50:36+03:00
Общество

Бывшая дознавательница из Уфы хочет ужесточить приговор своим насильникам

В свою очередь осужденные экс-полицейские и девять их адвокатов просят и вовсе отменить вердикт
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Сторону потерпевших приговор устроил не полностьюСторону потерпевших приговор устроил не полностьюФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Бывшая дознавательница из Уфы Гульназ Фатхлисламова хочет ужесточить приговор своим насильникам – трем высокопоставленным экс-полицейским Эдуарду Матвееву, Салавату Галиеву и Павлу Яромчуку. Напомним, Кировский районный суд признал их виновными в групповом изнасиловании своей коллеги. Галиев и Матвеев получили по семь лет колонии общего режима, а Яромчук – шесть. Кроме того, было постановлено взыскать с осужденных в солидарном порядке 3 млн рублей. Этот приговор потерпевшую сторону удовлетворил лишь частично.

– Потерпевшей и её адвокатом была подана апелляционная жалоба, в которой они указывают, что полностью согласны с юридической квалификацией действий осужденных, но просят отменить приговор из-за чрезмерно мягкого наказания, вынести новый обвинительный приговор с более суровым наказанием и с назначением дополнительного наказания в виде лишения специального звания, – сообщили в пресс-службе Кирвоского районного суда.

Впрочем, и сторона осужденных не собирается мириться с вердиктом суда. Бывшие полицейские и девять их адвокатов подали аппеляционные жалобы, в которых просят отменить приговор и вынести новый – оправдательный, «в виду отсутствия события преступления и отказать в исковых требованиях потерпевшей».

Сейчас стороны ознакамливаются с материалами уголовное дела и протоколами судебных заседаний.

Изнасилование в полиции.Трое высокопоставленных полицейских изнасиловали 23-летнюю дознавательницу. Одни сочувствуют девушке, а другие припоминают ей старые секс-скандалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Скандал в башкирской полиции: трое начальников изнасиловали 23-летнюю коллегу»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывшая дознавательница из Уфы хочет ужесточить приговор своим насильникам
В Уфе СК возбудил уже четвертое уголовное дело по факту невыплаты зарплат в фирмах «Агрохолдинга «Башмилк»
Жители башкирского села спасли из огня 82-летнюю пенсионерку в день ее рождения
«Раздевайтесь, снимайте штаны»: спасенный от педофила мальчик из Уфы рассказал подробности злополучного вечера
В уфимском садике ребенок сломал позвоночник, пока воспитательница убирала снег
Таможенники Башкирии задержали уфимца с бриллиантом за 1 млн рублей
90-летнему ветерану из Башкирии районная администрация подарила коробку конфет и чай
«Держусь, пытаюсь как-то жить и работать»: жена пропавшего в Уфе Артема Мазова с детьми рассказала о своей жизни
На улице в Уфе посреди дня скончался работник ЖКХ
Почему увеличились платежи за отопление?
В шести школах и 150 классах Уфы ввели карантин по гриппу и ОРВИ
Курултай определился, что в Башкирии будут делать с бездомными животными
В Минздраве назвали районы Башкирии, где чаще всего болеют раком
В Уфе взрослый мужчина надругался над 10-летней девочкой в бассейне
Стало известно, на что были потрачены деньги из бюджета Башкирии в 2019 году