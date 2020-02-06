Бывшая дознавательница из Уфы хочет ужесточить приговор своим насильникам
Бывшая дознавательница из Уфы Гульназ Фатхлисламова хочет ужесточить приговор своим насильникам – трем высокопоставленным экс-полицейским Эдуарду Матвееву, Салавату Галиеву и Павлу Яромчуку. Напомним, Кировский районный суд признал их виновными в групповом изнасиловании своей коллеги. Галиев и Матвеев получили по семь лет колонии общего режима, а Яромчук – шесть. Кроме того, было постановлено взыскать с осужденных в солидарном порядке 3 млн рублей. Этот приговор потерпевшую сторону удовлетворил лишь частично.
– Потерпевшей и её адвокатом была подана апелляционная жалоба, в которой они указывают, что полностью согласны с юридической квалификацией действий осужденных, но просят отменить приговор из-за чрезмерно мягкого наказания, вынести новый обвинительный приговор с более суровым наказанием и с назначением дополнительного наказания в виде лишения специального звания, – сообщили в пресс-службе Кирвоского районного суда.
Впрочем, и сторона осужденных не собирается мириться с вердиктом суда. Бывшие полицейские и девять их адвокатов подали аппеляционные жалобы, в которых просят отменить приговор и вынести новый – оправдательный, «в виду отсутствия события преступления и отказать в исковых требованиях потерпевшей».
Сейчас стороны ознакамливаются с материалами уголовное дела и протоколами судебных заседаний.
Изнасилование в полиции.Трое высокопоставленных полицейских изнасиловали 23-летнюю дознавательницу. Одни сочувствуют девушке, а другие припоминают ей старые секс-скандалы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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