В Уфе СК возбудил уже четвертое уголовное дело по факту невыплаты зарплат в фирмах «Агрохолдинга «Башмилк»

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:17:09+03:00

Следователи провели обыски у еще одной компании

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В Уфе следственные органы возбудили четвертое по счету уголовное дело по факту невыплаты зарплат сотрудникам компаний, принадлежащих «Агрохолдингу «Башмилк». Только вчера стало известно, что правоохранители провели обыски в дочерней компании «Милка». Сегодня, 6 февраля, в пресс-службе СК сообщили, что те же мероприятия с последующим возбуждением уголовного дела прошли уже в другой фирме – ООО «Башмилк».

– Как установлено следствием, руководство предприятия с мая по декабрь 2019 года не выплачивало заработную плату 75 работникам, в результате общая сумма задолженности составила более 7,5 млн рублей, – передали в СК.

Следователи изъяли документы финансово-хозяйственной отчетности предприятия. Сейчас допрашиваются работники и руководство. Назначена экономическая судебная экспертиза для установления числа потерпевших, а также периода и размера задолженности.

– Ранее по фактам невыплаты заработной платы работникам ООО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов», ООО «Чекмагушевский молочный завод» и ООО «Милка», также входящих в состав ООО «Агрохолдинг «Башмилк», были возбуждены уголовные дела по ст. 145.1 УК РФ, – напомнили следователи.

Руководству каждой из организаций, входящих в агрохолдинг, будет дана правовая оценка. Ход расследования контролирует главный следователь Башкирии Денис Чернятьев.

ИСТОЧНИК KP.RU