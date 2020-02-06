2020-02-06T13:39:12+03:00
Происшествия

Жители башкирского села спасли из огня 82-летнюю пенсионерку в день ее рождения

Пожилая женщина вернулась в горящий дом за пожитками и едва не погибла
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
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В селе Красная Башкирия Абезелиловского района двое местных жителей спасли из огня 82-летнюю пенсионерку в день ее рождения. О происшествии рассказали в пресс-службе МЧС республики.

По данным ведомства, все случилось вечером 5 февраля. В одной из двух квартир в доме по улице Кирова вспыхнул пожар. Там жила 82-летняя женщина. Она вовремя заметила небольшое загорание и после безуспешных попыток подавить огонь самостоятельно, она вернулась в дом за пожитками. Оказавшись в задымленном помещении, бабушка растерялась и не смогла выйти. Ей на помощь бросились сельчане – Юнир Атанов и Руслан Галиуллин.

– Юнир разбил окно, вместе с Русланом они проникли в дом и сквозь густой дым пошли искать бабушку, она стояла у окна в одной из комнат. Силы были на исходе. Удушливый густой дым оставлял все меньше шансов на спасение. Юнир и Руслан через окно вытащили пожилую женщину на свежий воздух, с улицы им помогал Раян Ишкинин, – рассказали в МЧС РБ. – Бабушка спасена. Этот день станет ее вторым днем рождения, и что удивительно, он совпадает с первым.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Когда спасительная операция была завершена, на место происшествия прибыли пожарные. Они потушили охваченный огнем двухэтажный дом. Известно, что в здании также проживала семья с двумя детьми – они успели вовремя покинуть помещение. Никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Жители башкирского села спасли из огня 82-летнюю пенсионерку в день ее рождения
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