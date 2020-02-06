«Раздевайтесь, снимайте штаны»: спасенный от педофила мальчик из Уфы рассказал подробности злополучного вечера

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:51:03+03:00

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Один из двух подростков, ставших жертвами нападения предполагаемого педофила в Уфе, рассказал подробности злополучного вечера 30 января. Напомним, в тот день обидчика детей до смерти избил Владимир Санкин, который в настоящий момент находится под домашним арестом.

– Мы стояли в подъезде. Мужик позвал нас, чтобы что-то показать, дать какую-то вещь, мы спрашивали, что именно, но он точно не сказал, - начинает свой рассказ 13-летний Дамир Ведерников (здесь и далее имена несовершеннолетних изменены – ред.) – Мы сначала не хотели идти, но потом мой друг Рафис сказал – пойдем, посмотрим. Я ему сказал - лучше не заходи, но он не послушал, поэтому я пошел за ним. Мы зашли в коридор, в комнату не проходили. Мужчина снял куртку, а потом сказал нам - раздевайтесь, снимайте штаны. Мы отказались, а потом он нам предложил деньги – сначала сто, потом пятьсот рублей.

После очередного отказа предполагаемый педофил начал угрожать детям топором – «он его не доставал, но сказал, что лежит в шкафу». В этот момент 14-летний Рафис успел убежать в открытую дверь и позвать на помощь. А вот Дамир остался с мужчиной один на один. По его словам, он смутно помнит все происходящее из-за страха и стресса. Подросток хотел было снимать происходящее на телефон, а потом испугался и не стал этого делать.

Когда в квартиру забежал Владимир и вытащил пристававшего к детям мужчину на улицу, школьники наблюдали за расправой со стороны. Уфимец, которого сейчас едва ли не во всей стране называют спасителем, сначала бил своего оппонента кулаками, а потом штакетником. Он был так же пьян, как и возможный педофил. Мужчина не смог трезво оценить свои действия – к приезду «скорой» избитый им едва дышал, а впоследствии скончался по пути в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU