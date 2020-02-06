2020-02-06T12:51:03+03:00
Общество

«Раздевайтесь, снимайте штаны»: спасенный от педофила мальчик из Уфы рассказал подробности злополучного вечера

После побега своего приятеля подросток остался один на один с мужчиной
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: telegram / © Mashфото: telegram / © Mash
Изменить размер текста:

Один из двух подростков, ставших жертвами нападения предполагаемого педофила в Уфе, рассказал подробности злополучного вечера 30 января. Напомним, в тот день обидчика детей до смерти избил Владимир Санкин, который в настоящий момент находится под домашним арестом.

– Мы стояли в подъезде. Мужик позвал нас, чтобы что-то показать, дать какую-то вещь, мы спрашивали, что именно, но он точно не сказал, - начинает свой рассказ 13-летний Дамир Ведерников (здесь и далее имена несовершеннолетних изменены – ред.) – Мы сначала не хотели идти, но потом мой друг Рафис сказал – пойдем, посмотрим. Я ему сказал - лучше не заходи, но он не послушал, поэтому я пошел за ним. Мы зашли в коридор, в комнату не проходили. Мужчина снял куртку, а потом сказал нам - раздевайтесь, снимайте штаны. Мы отказались, а потом он нам предложил деньги – сначала сто, потом пятьсот рублей.

После очередного отказа предполагаемый педофил начал угрожать детям топором – «он его не доставал, но сказал, что лежит в шкафу». В этот момент 14-летний Рафис успел убежать в открытую дверь и позвать на помощь. А вот Дамир остался с мужчиной один на один. По его словам, он смутно помнит все происходящее из-за страха и стресса. Подросток хотел было снимать происходящее на телефон, а потом испугался и не стал этого делать.

Когда в квартиру забежал Владимир и вытащил пристававшего к детям мужчину на улицу, школьники наблюдали за расправой со стороны. Уфимец, которого сейчас едва ли не во всей стране называют спасителем, сначала бил своего оппонента кулаками, а потом штакетником. Он был так же пьян, как и возможный педофил. Мужчина не смог трезво оценить свои действия – к приезду «скорой» избитый им едва дышал, а впоследствии скончался по пути в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Уфимца судят за спасение ребенка от педофила»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывшая дознавательница из Уфы хочет ужесточить приговор своим насильникам
В Уфе СК возбудил уже четвертое уголовное дело по факту невыплаты зарплат в фирмах «Агрохолдинга «Башмилк»
Жители башкирского села спасли из огня 82-летнюю пенсионерку в день ее рождения
«Раздевайтесь, снимайте штаны»: спасенный от педофила мальчик из Уфы рассказал подробности злополучного вечера
В уфимском садике ребенок сломал позвоночник, пока воспитательница убирала снег
Таможенники Башкирии задержали уфимца с бриллиантом за 1 млн рублей
90-летнему ветерану из Башкирии районная администрация подарила коробку конфет и чай
«Держусь, пытаюсь как-то жить и работать»: жена пропавшего в Уфе Артема Мазова с детьми рассказала о своей жизни
На улице в Уфе посреди дня скончался работник ЖКХ
Почему увеличились платежи за отопление?
В шести школах и 150 классах Уфы ввели карантин по гриппу и ОРВИ
Курултай определился, что в Башкирии будут делать с бездомными животными
В Минздраве назвали районы Башкирии, где чаще всего болеют раком
В Уфе взрослый мужчина надругался над 10-летней девочкой в бассейне
Стало известно, на что были потрачены деньги из бюджета Башкирии в 2019 году