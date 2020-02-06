Таможенники Башкирии задержали уфимца с бриллиантом за 1 млн рублей
Таможенники Башкирии задержали жителя Уфы, который пытался незаконно провезти на территорию Россию бриллиант стоимостью 1 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры. Драгоценный камень весом в 2,27 карата мужчина хотел провести в Россию для дальнейшей продажи.
За контрабандный ввоз бриллианта, который «относится к стратегически важным товарам», в отношении уфимца возбуждено уголовное дело. Транспортная прокуратура взяла расследование под особый контроль.
Тем временем «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на сотрудника ведомства сообщает, что драгоценность была легально куплена в Амстердаме. Оттуда подозреваемый отправился в Стамбул, а затем – в столицу Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU