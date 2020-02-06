2020-02-06T12:34:29+03:00
Происшествия

В уфимском садике ребенок сломал позвоночник, пока воспитательница убирала снег

Сейчас мальчик вместе с мамой находится в больнице
Яна БАЗЕКИНА
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Сейчас мальчик находится под присмотром врачейСейчас мальчик находится под присмотром врачейФото: Екатерина РОМАНОВА
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Неприятная история произошла накануне в одном из уфимских детских садов: там во время прогулки ребенок сломал позвоночник. Инцидента можно было бы избежать, если бы за детьми присматривали воспитатели, но в тот момент они были заняты более важными делами – расчищали снег на детской площадке.

- Заведующая заставила воспитателей убирать снег вместо того, чтобы те присматривали за детьми. Дети в это время без присмотра играли на горке. Моего Ромку толкнули, он грохнулся около горки, и сверху девочка ногами прилетела ему в спину. У моего сына случился перелом позвоночника и сейчас он, вместо подготовки к школе, и его мама, вместо работы, - в больнице. У меня очень много вопросов к заведующей и ко всей этой системе, - возмущается отец пострадавшего мальчика Сергей Лайко.

Уфимец обратил внимание и на то, что в садике есть и свой дворник, и даже снегоуборочная техника, но к борьбе с сугробами все же привлекли воспитателей, которые должны были приглядывать за детьми. Сейчас Сергей Лайко намерен привлечь полицию, чтобы разобраться в ситуации и наказать виновных.

В самом детском саду корреспондентам «КП-Уфа» ситуацию никак не смогли прокомментировать: ни заведующей, ни ее заместителя не оказалось на месте.

- Они очень заняты и не могут пока ни с кем разговаривать, - пояснили в приемной дошкольного учреждения и повесили трубку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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