2020-02-06T11:32:52+03:00
Общество

90-летнему ветерану из Башкирии районная администрация подарила коробку конфет и чай

Праведному гневу пользователей соцсетей не было предела
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: instagram.com / © ufa_rbфото: instagram.com / © ufa_rb
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В Башкирии администрация Акбердинского сельсовета подарила на юбилей 90-летней бабушке-ветерану коробку конфет и чай. Об этом в соцсетях рассказала возмущенная местная жительница.

– Очень обидно за наших Ветеранов ВОВ и тыла, которые на свое 90-летие получают от администрации сельсовета Акбердино такие «шикарные подарки». Разве ветеран, имеющий награду орден за труд, заслуживает такой подарок? Она очень расстроилась, – пожаловалась родственница бабушки.

фото: instagram.com / © ufa_rb

фото: instagram.com / © ufa_rb

Разумеется, праведному гневу пользователей не было предела. Один из них заявил, что в стране «забыли, как ковалась победа», а «чиновники зажрались и оторвались от людей». Другой предложил « таких работников гнать из администрации метлой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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