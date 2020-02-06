2020-02-06T10:51:46+03:00
Происшествия

На улице в Уфе посреди дня скончался работник ЖКХ

Его тело лежало рядом с домом в Черниковке
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчина скоропостижно скончался на улицеМужчина скоропостижно скончался на улицеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Уфе прямо на улице скончался работник ЖКХ. Накануне днем, 5 февраля, его тело обнаружили рядом с домом по улице Кольцевой в Черниковке.

Как передает «Башинформ» со ссылкой на источник, на мужчине был спецжилет оранжевого цвета. Сообщается, что уфимец шел по улице, и ему резко стало плохо – он скончался скоропостижно.

В пресс-службе СК Башкирии сообщили о том, что по факту смерти мужчины проводится доследственная проверка. От чего именно умер работник, станет известно после проведения судмедэкспертизы. Следовал криминального характера на его теле не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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