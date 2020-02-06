На улице в Уфе посреди дня скончался работник ЖКХ

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:51:46+03:00

Его тело лежало рядом с домом в Черниковке

Изменить размер текста: A A

В Уфе прямо на улице скончался работник ЖКХ. Накануне днем, 5 февраля, его тело обнаружили рядом с домом по улице Кольцевой в Черниковке.

Как передает «Башинформ» со ссылкой на источник, на мужчине был спецжилет оранжевого цвета. Сообщается, что уфимец шел по улице, и ему резко стало плохо – он скончался скоропостижно.

В пресс-службе СК Башкирии сообщили о том, что по факту смерти мужчины проводится доследственная проверка. От чего именно умер работник, станет известно после проведения судмедэкспертизы. Следовал криминального характера на его теле не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU