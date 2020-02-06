«Держусь, пытаюсь как-то жить и работать»: жена пропавшего в Уфе Артема Мазова с детьми рассказала о своей жизни

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:28:25+03:00

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37-летний Артем Мазов, который пропал еще осенью 2019 года с двумя сыновьями, так и не вернулся домой. О мужчине по-прежнему нет никаких новостей.

«Комсомолка» связалась с супругой пропавшего Эльмирой Мазовой, чтобы узнать, как сейчас ведутся поиски.

- Новостей никаких нет, я держусь, пытаюсь как-то жить и работать, спасибо что беспокоитесь, - сказала Эльмира. - На прошлой неделе следователю звонила, он сказал, что все по-прежнему.

Со слов женщины, поиски сейчас не ведутся, но женщина попросила следователей еще раз пробить местонахождение сотового телефона мужа. Уфимка надеется, что благодаря биллингу удастся установить последнее местонахождение пропавших.

- Биллинг сделают на днях. Жду результатов, - сказала Эльмира.

Напомним, что Артем Мазов пропал 26 октября вместе с двумя сыновьями – Ильей и Славой. Мужчина взял детей и уехал в неизвестном направлении. На следующий день полицейские найдут его автомобиль на территории санатория «Речные зори», здесь же – надувной матрас на берегу водоема, принадлежащий семье. Также известно, что Мазов накануне своего исчезновения купил бельевую веревку. Отца с двумя детьми искали спасатели, водолазы, правоохранители. Но все тщетно. Эльмира и родители Артема надеются, что их родные живы.

ИСТОЧНИК KP.RU