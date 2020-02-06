В шести школах и 150 классах Уфы ввели карантин по гриппу и ОРВИ

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:27:02+03:00

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В Уфе на карантин закрыли шесть школ и 150 классов из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. Об этом рассказали в пресс-службе столичной администрации.

Так, по состоянию на сегодняшний день, 6 февраля, образовательный процесс прекращен в школах №113 им. И. И. Рыбалко, №132, №3 им. А.М. Горького, №71, №14, а также в «Башкирской гимназии №158 им. Мустая Карима. В срок до 13 февраля 5769 учащихся этих образовательных учреждений переведены на дистанционное обучение. Кроме того, в 17 других школах Уфы на карантин закрыты 150 классов, в которых учатся 4144 школьника. Они так же будут учиться из дома.

– Директором общеобразовательной организации может быть принято решение о приостановлении учебного процесса в детских образовательных организациях в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20 % и более детей. Это решение принимается как в отношении образовательного учреждения, так и в отношении отдельного класса, – объяснили в мэрии со ссылкой на постановление об утверждении санэпид правил.

ИСТОЧНИК KP.RU