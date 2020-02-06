В Уфе взрослый мужчина надругался над 10-летней девочкой в бассейне

6 Февр. 2020 2020-02-06T08:40:31+03:00

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Кировский районный суд города Уфы вынес приговор 40-летнему местному жителя. Его признали виновным в надругательстве над 10-летней девочкой.

Как сообщает Демская прокуратура, все произошло в апреле 2019 года в бассейне фитнес-клуба «Аквитания», где уфимец «совершил действия сексуального характера» в отношении беспомощного ребенка. Девочка рассказала о случившемся своей матери, после чего та обратилась в полицию с заявлением. Мужчина взяли под стражу, однако ни во время следствия, ни перед судом вину в совершении преступления он не признал.

Суд учел позицию гособвинителя и приговорил виновного к 13 годам «строгача».

ИСТОЧНИК KP.RU