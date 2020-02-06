2020-02-06T08:24:56+03:00
Общество

Стало известно, на что были потрачены деньги из бюджета Башкирии в 2019 году

Итоги подвел республиканский Минфин
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Исполнение консолидированного бюджета Башкирии по доходам составило 239,4 млрд рублейИсполнение консолидированного бюджета Башкирии по доходам составило 239,4 млрд рублей
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Министерство финансов Башкирии подвело итоги исполнения консолидированного бюджета в 2019 году.

Доходная часть казны составила 239,4 млрд рублей, из них налоговых и неналоговых доходов – 187,8 млрд рублей (100,5% к годовому плану).

Основные пополнение в бюджет принесли налоги: на доходы физлиц (58 млрд, 30,9% от общей суммы доходов), акцизы (24 млрд, 12,8%), на имущество (19,8 млрд, 10,5%), на совокупный доход (9,3 млрд, 5%). Кроме того, в казну шли деньги от использования госимущества (16 млрд, 8%) и безвозмездные поступления (51,5 млрд, 21,5%).

Расходы консолидированного бюджета Башкирии в 2019 году профинансированы в объеме 255,7 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом, сумма выросла на 18,8%.

– В отраслевой структуре расходов наибольший удельный вес занимает социальная составляющая бюджета – 73,2% всех расходов или 187 199,6 млн рублей, – сообщили в Минфине РБ.

На субсидии бюджетным, автономным и другим организациям было потрачено 118,1 млрд рублей (это 46,2% от общей суммы расходов). На пособия, доплаты к пенсиям, медицинское страхование неработающего населения и другие соцвыплаты из казны ушло 47 млрд рублей (18,7% от общей суммы). На финансирование капитальных вложений и дорожного хозяйство было направлено 51 млрд рублей (20%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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