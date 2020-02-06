В Башкирии водитель "Мазды" сбил женщину на пешеходном переходе
Пострадавшую доставили в больницу
Фото: ГИБДД Башкирии
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В среду, 5 февраля, в Башкирии зарегистрировали наезд на пешехода. Инцидент произошел ближе к вечеру в Стерлитамаке. Как рассказали в Госавтоинспекции республики, женщина переходила улицу Артема по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил 27-летний парень на "Мазде 3". Уточняется, что молодой человек проживает в Ишимбайском районе республики.
В результате ДТП 62-летняя женщина получила травмы и была доставлена в больницу.
Фото: ГИБДД Башкирии
Всего же за сутки на дорогах региона зарегистрировали 10 аварий, в которых пострадали 10 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU