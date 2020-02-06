2020-02-06T08:50:22+03:00
Здоровье

Медики назвали самые распространенные виды рака в Башкирии

За прошлый год в регионе онкологию впервые выявили у 12890 человек
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В лидерах по-прежнему рак молочной железыВ лидерах по-прежнему рак молочной железыФото: Олег УКЛАДОВ
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В 2019 году в Башкирии рак впервые диагностировали у 12890 человек.

Чуть более 13 процентов всех зарегистрированных случаев онкологии приходится на рак молочной железы. UfaTime.ru со ссылкой на данные Минздрава республики сообщает, что за год выявили 1801 новый случай заболевания.

Вторым по распространенности стал рак легкого и рак кожи - по 9,6 процента заболевших. Немного меньше случаев - 7,6 процента - приходится на рак предстательной железы.

В республике также часто регистрируют рак ободочной кишки (7,5% случаев), прямой кишки (6,5%), рак желудка (6,45%) и рак почки (4,1%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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