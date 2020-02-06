Школе в Уфе хотят вернуть утраченное имя Мажита Гафури

6 Февр. 2020 2020-02-06T06:49:18+03:00

Учебное заведение лишилось его, когда переехало в другое здание

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Уфимской школе №15 хотят вернуть имя Мажита Гафури. Она лишилась его еще в 70-е годы прошлого века из-за переезда. Изначально школа размещалась на улице Чернышевского, в здании бывшего медресе "Галия".

- В 1970-е годы школу перевели в другое здание. Так средняя школа № 15 потеряла имя. Директор и коллектив школы не знают, что школа носила имя Мажита Гафури. Указ об этом сохранился, - рассказала "Башинформу" председатель совета фонда культуры им. Мажита Гафури Люция Камаева.

В Минобре Башкирии посоветовали найти в архивах сохранившиеся документы и подать их в Горсовет.

Напомним, в этом году празднуется 140-летие первого народного поэта Башкортостана.

ИСТОЧНИК KP.RU