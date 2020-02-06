Школе в Уфе хотят вернуть утраченное имя Мажита Гафури
Уфимской школе №15 хотят вернуть имя Мажита Гафури. Она лишилась его еще в 70-е годы прошлого века из-за переезда. Изначально школа размещалась на улице Чернышевского, в здании бывшего медресе "Галия".
- В 1970-е годы школу перевели в другое здание. Так средняя школа № 15 потеряла имя. Директор и коллектив школы не знают, что школа носила имя Мажита Гафури. Указ об этом сохранился, - рассказала "Башинформу" председатель совета фонда культуры им. Мажита Гафури Люция Камаева.
В Минобре Башкирии посоветовали найти в архивах сохранившиеся документы и подать их в Горсовет.
Напомним, в этом году празднуется 140-летие первого народного поэта Башкортостана.
ИСТОЧНИК KP.RU