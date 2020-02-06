В Башкирии школьников младших классов начнут бесплатно кормить с 1 сентября

6 Февр. 2020 2020-02-06T06:24:27+03:00

Во всех школах республики есть возможность готовить горячее, уверены власти Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшее время готовность школ к нововведениям проверят депутаты

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Ученики младших классов башкирских школ смогут бесплатно питаться в столовых уже с 1 сентября.

Однако учреждениям образования в регионе нужно подготовиться к нововведениям. По словам председателя Госкомитета республики по торговле Алексея Гусева, в части школ работают пищеблоки полного цикла, а где-то буфетно-раздаточного. Вместе с тем возможность готовить горячее есть во всех школах.

До 15 марта депутатам местного парламента предстоит выявить те учебные заведения, где возможны проблемы с организацией горячего питания и устранить их.

Часть средств на реализацию проекта по бесплатному питанию республика намерена получить из федерального бюджета.

- Наша республика заявилась на конкурс и гарантирует софинансирование затрат в размере более 266 млн рублей, что составляет 26,6% от необходимого. Оставшуюся сумму, то есть 73,33% средств от общего объема, Башкортостан должен получить из федерального бюджета на организацию питания с 1 сентября по 31 декабря 2020 года, - рассказала замминистра образования республики Альфия Галиева.

ИСТОЧНИК KP.RU