2020-02-06T07:27:09+03:00
Общество

Житель Уфы сделал себе из УАЗика минитрактор

Работа заняла почти месяц
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
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Уфимец Алексей Мирошник трудится дворником в школе №113. Чтобы зимой на тратить силы на разгребание снега лопатой, мужчина решил самостоятельно сконструировать минитрактор. Основной послужил его собственный УАЗик.

- Работаю дворником в школе уже пять лет. Двор школы достаточно большой и чистить снег приходится долго. Вот и решил облегчить себе труд! Летом задумал собрать для работы трактор на основе своего УАЗа, - приводит слова изобретателя пресс-служба мэрии Уфы.

Почти месяц Алексей мудрил над ним, используя все, что попадется под руку. Самоделка оказалась кстати. 3 февраля, когда город завалило сугробами, местный Кулибин сел за руль своего изобретения и без труда расчистил школьный двор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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