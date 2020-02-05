Стало известно, когда в Уфе откроется новый корпус онкодиспансера

5 Февр. 2020 2020-02-05T20:02:16+03:00

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Сегодня, 5 февраля, вице-премьер башкирского правительства Андрей Назаров посетил стройплощадку республиканского онкологического диспансера. После поездки он заявил журналистам, что подрядчики планируют завершить стройку к концу марта 2020 года. Затем начнется закупка и установка оборудования. Предположительно новый корпус начнет работу в тестовом режиме в конце весны, а в полную силу заработает уже в начале лета.

По проекту в новом корпусе онкологического диспансера будет 240 коек для больных, а поликлиника будет принимать до 450 человек в смену. В региональном правительстве отмечают, что стоимость строительства составит более 1 млрд рублей и еще 929 млрд рублей потратят на оборудование. Часть денег на этот социальный проект выделят из федерального бюджета - 685 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU