2020-02-05T18:34:10+03:00
Экономика

Власти Башкирии выпустят облигации на 5 млрд рублей

Еще 2 млрд рублей планируют занять в банках
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Накануне стало известно, что власти Башкирии планируют выпустить облигации на сумму 5 млрд рублей. Государственные ценные бумаги разместят чтобы покрыть дефицит республиканской казны. Также региональный минфин планирует занять 2 млрд рублей в банках.

На заседании президиума башкирского правительства министр финансов Лира Игтисамова заявила, что федеральный центр ограничил размер «рыночного» объема госдолга в зависимости от объема доходов казны. В этом году он не должен превышать 7%, в 2021 8% и 9% в 2022 году.

Всего по данным минфина Башкирии в этом году планируется выпустить облигаций на 5 млрд рублей, а в следующем уже на 6,4 млрд рублей. Дефицит бюджета республики в этом году планируется в размере 22 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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