2020-02-05T18:06:43+03:00
Общество

Прибывшие из Китая жители Башкирии подхватили вирусную инфекцию

Всех туристов из республики обследовали врачи
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Власти Башкирии призывают жителей республики быть бдительнымиВласти Башкирии призывают жителей республики быть бдительнымиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Сегодня, 5 февраля, в Уфе состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Башкирии. Там заместитель главы Роспотребнадзора по республике Александр Жеребцов заявил, что у 25 жителей региона, вернувшихся на днях из Китая, нашли вирусную инфекцию. Правда, по данным ведомства, это вовсе не печально известный коронавирус, а банальная острая респираторная инфекция – ОРВИ.

Как отметил Жеребцов, среди заболевших 15 человек из Уфы и еще семеро из других городов Башкирии: Учалы, Сибай, Белорецк, Туймазы, Мелеуз, Стерлитамак, Октябрьский. На сегодняшний день известно, что как минимум у пятерых из них отрицательные анализы на коронавирусную инфекцию. Два человека уже выписаны из больницы, а остальные продолжают лечение в инфекционных больницах своих городов и в инфекционной больнице №4 в Уфе.

Также замруководителя Роспотребнадзора по Башкирии рассказал, что всех пассажиров рейса Санья-Уфа наблюдают медики по месту жительства. Всего с 30 января в республике осмотрели 716 человек, вернувшихся из Китая. Из них 331 человек – жители Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Башкирия сократила поставки сырья в Беларусь и нарастила экспорт соды
Синоптики Башгидромета зафиксировали в Уфе температурный рекорд
Власти Башкирии выпустят облигации на 5 млрд рублей
Прибывшие из Китая жители Башкирии подхватили вирусную инфекцию
В Уфе открыли новый бассейн для детей и профессиональных спортсменов
В Уфе следователи провели обыски в «дочке» «Башмилка»
«Похоронят рядом с мамой»: умерла семилетняя девочка из Уфы, потерявшая в одночасье родителей
В Башкирии мошеннику дали землю под застройку ФОКов – вместо этого он распродал участки на 20 млн рублей
Уфимский СК вычислил убийцу без вести пропавшего мужчины
В феврале жителей Башкирии ждут длинные выходные и короткая рабочая неделя
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 рейтинга самых дешевых ипотечных предложений
Уфимские спасатели вытащили из западни в Тульской области молодых мам с детьми
«10 лет отдал стране, но вернулся домой»: Радий Хабиров записал видеообращение к студентам из Башкирии
В Башкирии на карантин закрыли 11 школ и один детский сад