Прибывшие из Китая жители Башкирии подхватили вирусную инфекцию

5 Февр. 2020 2020-02-05T18:06:43+03:00

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Сегодня, 5 февраля, в Уфе состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Башкирии. Там заместитель главы Роспотребнадзора по республике Александр Жеребцов заявил, что у 25 жителей региона, вернувшихся на днях из Китая, нашли вирусную инфекцию. Правда, по данным ведомства, это вовсе не печально известный коронавирус, а банальная острая респираторная инфекция – ОРВИ.

Как отметил Жеребцов, среди заболевших 15 человек из Уфы и еще семеро из других городов Башкирии: Учалы, Сибай, Белорецк, Туймазы, Мелеуз, Стерлитамак, Октябрьский. На сегодняшний день известно, что как минимум у пятерых из них отрицательные анализы на коронавирусную инфекцию. Два человека уже выписаны из больницы, а остальные продолжают лечение в инфекционных больницах своих городов и в инфекционной больнице №4 в Уфе.

Также замруководителя Роспотребнадзора по Башкирии рассказал, что всех пассажиров рейса Санья-Уфа наблюдают медики по месту жительства. Всего с 30 января в республике осмотрели 716 человек, вернувшихся из Китая. Из них 331 человек – жители Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU