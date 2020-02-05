2020-02-05T19:42:11+03:00
Общество

Башкирия сократила поставки сырья в Беларусь и нарастила экспорт соды

В правительстве республики обсудили перспективы внешней торговли
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: правительство РБфото: правительство РБ
Изменить размер текста:

В правительстве Башкирии прошло совещание с участием крупных компаний республики и Беларуси. Встречу 4 февраля провел Андрей Назаров.

Беларусь является одним из основных торговых партнеров Башкирии, занимая третье место во внешнеторговом обороте. Республика поставляет в соседнее государство топливно-энергетические товары, продукцию химпрома и металлургии. В обратном направлении завозится сельхозтехника, машины и продовольственные товары.

Во время совещания сторона Беларуси заявила, что готова увеличить закупки продукции Башкирской содовой компании. Республика в свою очередь заинтересована в товарах автоконцерна МАЗ, сельхозтехнике «Гомсельмаш» и машинах «Амкодор» с предоставлением статуса официального дилера местным предприятиям и сборочных производств на их базе.

Руслан Мирсаяпов, глава Госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям рассказал, что по итогам 2019 года в Беларусь сократились поставки нефти, каучука, технического углерода и сжиженных газов. На 22% вырос экспорт соды, машин и оборудования, а также катализаторов, медной проволоки и изделий из полипропилена. За 11 месяцев прошлого года внешнеторговый оборот составил 380 млн долларов. Экспорт в этой сумме составляет 302,2 млн, а импорт – 77,8 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, когда в Уфе откроется новый корпус онкодиспансера
Башкирия сократила поставки сырья в Беларусь и нарастила экспорт соды
Синоптики Башгидромета зафиксировали в Уфе температурный рекорд
Власти Башкирии выпустят облигации на 5 млрд рублей
Прибывшие из Китая жители Башкирии подхватили вирусную инфекцию
В Уфе открыли новый бассейн для детей и профессиональных спортсменов
В Уфе следователи провели обыски в «дочке» «Башмилка»
«Похоронят рядом с мамой»: умерла семилетняя девочка из Уфы, потерявшая в одночасье родителей
В Башкирии мошеннику дали землю под застройку ФОКов – вместо этого он распродал участки на 20 млн рублей
Уфимский СК вычислил убийцу без вести пропавшего мужчины
В феврале жителей Башкирии ждут длинные выходные и короткая рабочая неделя
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 рейтинга самых дешевых ипотечных предложений
Уфимские спасатели вытащили из западни в Тульской области молодых мам с детьми
«10 лет отдал стране, но вернулся домой»: Радий Хабиров записал видеообращение к студентам из Башкирии
В Башкирии на карантин закрыли 11 школ и один детский сад