Башкирия сократила поставки сырья в Беларусь и нарастила экспорт соды

5 Февр. 2020 2020-02-05T19:42:11+03:00

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В правительстве Башкирии прошло совещание с участием крупных компаний республики и Беларуси. Встречу 4 февраля провел Андрей Назаров.

Беларусь является одним из основных торговых партнеров Башкирии, занимая третье место во внешнеторговом обороте. Республика поставляет в соседнее государство топливно-энергетические товары, продукцию химпрома и металлургии. В обратном направлении завозится сельхозтехника, машины и продовольственные товары.

Во время совещания сторона Беларуси заявила, что готова увеличить закупки продукции Башкирской содовой компании. Республика в свою очередь заинтересована в товарах автоконцерна МАЗ, сельхозтехнике «Гомсельмаш» и машинах «Амкодор» с предоставлением статуса официального дилера местным предприятиям и сборочных производств на их базе.

Руслан Мирсаяпов, глава Госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям рассказал, что по итогам 2019 года в Беларусь сократились поставки нефти, каучука, технического углерода и сжиженных газов. На 22% вырос экспорт соды, машин и оборудования, а также катализаторов, медной проволоки и изделий из полипропилена. За 11 месяцев прошлого года внешнеторговый оборот составил 380 млн долларов. Экспорт в этой сумме составляет 302,2 млн, а импорт – 77,8 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU