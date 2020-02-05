В Уфе следователи провели обыски в «дочке» «Башмилка»

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:00:32+03:00

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Следователи Кировского района Уфы провели обыски в компании ООО «Милка», которая входит в состав «Агрохолдинга «Башмилк». СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам фирмы.

По версии следствия, руководство предприятия по производству и продаже молочной продукции в период с мая по август 2019 года не в полном объеме выплатила зарплату 123 сотрудникам. Сумма задолженности превысила 7,7 млн рублей. В настоящее время часть долга – порядка 500 тысяч рублей – была погашена.

Во время обыска следователи изъяли документы финансово-хозяйственной отчётности. Допрашивается руководство и работники предприятия. Назначена экономическая экспертиза, которая установит точный период и размер задолженности, а также определит, на что были потрачены активы предприятия.

В ходе расследования уголовного дела следователи дадут директору «Милка» правовую оценку и оценит финансовую ситуацию всей группы компаний, входящих в состав агрохолдинга. Ход и результаты дела находятся на особом контроле главы СК Башкирии Дениса Чернятьева.

ИСТОЧНИК KP.RU