«Похоронят рядом с мамой»: умерла семилетняя девочка из Уфы, потерявшая в одночасье родителей

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:29:19+03:00

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В Ашинской больнице сегодня, 5 февраля, скончалась семилетняя девочка Зарина, которая пострадала в ДТП 31 января. Как ранее сообщала «Комсомолка», на трассе Уфа-Челябинск столкнулись «Киа» и ВАЗ-2107. Удар был такой силы, что на месте погибли родители Зарины – Ильшат и Гульназ.

Трагичные новости о гибели малышки сообщили родственники.

- Сказали всего лишь, что помощь шла долго, - сказала Ирина.

Со слов женщины, девочку не дали перевезти в уфимскую больницу из-за тяжелого состояния. Похоронят Зарину рядом с мамой в Уфе, отца похоронили в Салаватском районе.

Напомним, что в тот роковой день семья ехала в деревню Юнусово, что в Салаватском районе Башкирии. Там родился и вырос отец семейства.

Трагедию обсудили даже в правительстве РБ – Радий Хабиров попросил спасти ребенка.

- Надо попытаться сделать все возможное. Я так понимаю, мама сама была врачом. Поехали вместе и вся семья практически погибла. И отец и мать погибли, ребенка хотя бы спасите, - заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU