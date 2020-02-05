«Похоронят рядом с мамой»: умерла семилетняя девочка из Уфы, потерявшая в одночасье родителей
В Ашинской больнице сегодня, 5 февраля, скончалась семилетняя девочка Зарина, которая пострадала в ДТП 31 января. Как ранее сообщала «Комсомолка», на трассе Уфа-Челябинск столкнулись «Киа» и ВАЗ-2107. Удар был такой силы, что на месте погибли родители Зарины – Ильшат и Гульназ.
Трагичные новости о гибели малышки сообщили родственники.
- Сказали всего лишь, что помощь шла долго, - сказала Ирина.
Со слов женщины, девочку не дали перевезти в уфимскую больницу из-за тяжелого состояния. Похоронят Зарину рядом с мамой в Уфе, отца похоронили в Салаватском районе.
Напомним, что в тот роковой день семья ехала в деревню Юнусово, что в Салаватском районе Башкирии. Там родился и вырос отец семейства.
Трагедию обсудили даже в правительстве РБ – Радий Хабиров попросил спасти ребенка.
- Надо попытаться сделать все возможное. Я так понимаю, мама сама была врачом. Поехали вместе и вся семья практически погибла. И отец и мать погибли, ребенка хотя бы спасите, - заявил глава Башкирии Радий Хабиров.
«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким семьи.
ИСТОЧНИК KP.RU