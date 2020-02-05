2020-02-05T19:23:29+03:00
Общество

Синоптики Башгидромета зафиксировали в Уфе температурный рекорд

Новый показатель перекрыл абсолютный максимум 2016 года
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Абсолютный максимум температуры был зафиксирован на метеостанции Уфа-ДемаАбсолютный максимум температуры был зафиксирован на метеостанции Уфа-ДемаФото: Алексей ФОКИН
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В столице Башкирии был зафиксирован температурный рекорд. Об этом сообщили специалисты регионального гидрометцентра.

По данным синоптиков, вчера днем, 4 февраля, на метеостанции Уфа-Дема температура воздуха повышалась до +2,9°. Данный показатель перекрыл абсолютный максимум этого дня, датированный 2016 годом. Тогда столбик термометра показал ровно +2°.

– На метеостанции аэропорта Уфа температура воздуха повышалась до +2,4°, на метеорологическом посту Уфа-ГМЦ (улица Зорге) до +2,1°, – добавили в Башгидромете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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