2020-02-05T17:02:35+03:00
Общество

В Уфе открыли новый бассейн для детей и профессиональных спортсменов

Общая площадь объекта составляет три тысячи квадратных метров
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
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Сегодня, 5 февраля, в уфимском микрорайоне Инорс открыли новый бассейн для детей и профессиональных спортсменов. Он расположен на бульваре Тухвата Янаби. В церемонии открытия участие приняли члены регионального правительства, депутаты парламента и мэр города Ульфат Мустафин.

В спортивном объекте, который, помимо бассейна, включает в себя тренажерный зад и медпункт, в одну смену могут заниматься 48 человек. Чаша водоема составляет 10х25 метров и включает в себя четыре дорожки. Общая площадь объекта составляет 3 тысячи «квадратов».

Бассейн оснащен современной системой очистки воды, душевыми комнатами и раздевалками. Помимо этого, здесь есть гардероб, кабинеты врача и тренеров, административные помещения, комнаты для персонала и трибуны на 100 мест.

Напомним, в ближайшие 3-4 года в республике планируется построить еще 16 бассейнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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