2020-02-05T14:47:34+03:00
Происшествия

В Башкирии мошеннику дали землю под застройку ФОКов – вместо этого он распродал участки на 20 млн рублей

Для аферы он подключил к делу четырех подельников
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Прокуратура города Нефтекамска передал в суд уголовное дело о мошенничестве на 20 млн рублей. Фигурантами в нем выступают пять местных жителей.

По версии следствия, в 2013 году городская администрация выделила мужчине два земельных участка под застройку физкультурно-оздоровительных центров. Бизнесмен решил нажиться на земле и спустя несколько месяцев переуступил право аренды учрежденному им же и его подельникам дачному товариществу «Куба».

Мошенники размежевали земли на 63 мелких участка общей площадью порядка 12 соток и разделили их между членами товарищества. Часть из них была продана граждан и застроена ими. При этом фигуранты уголовного дела под видом кадастровых агентов обманывали граждан, сообщая о возможности оформления земель в собственность и строительства на них капитальных домой. За свои услуги аферисты брали от двухсот тысяч до миллиона рублей.

– Всего от незаконных действий обвиняемых пострадало 15 человек, причиненный им ущерб, составил более 9,6 млн. рублей, – сообщили в региональной прокуратуре.

Правоохранительное ведомство потребовала признать оформленные сделки недействительными. Верховный суд удовлетворил иск и вернул участки муниципалитету.

Помимо прочего, фигуранты обвиняются в хищении более 10,3 млн рублей. Эту сумму заплатили шестеро покупателей за земельные участков для строительства многоквартирных домов и офисных помещений. Дело в том, что использовать землю они не могли из-за того, что ее уже взяла в аренду другая фирма.

В настоящий момент земельный участок уже вернули в муниципальную собственность. Что до обвиняемых, то они вину в преступлениях не признали. Их дело будет рассматривать Нефтекамский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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