Уфимский СК вычислил убийцу без вести пропавшего мужчины

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:50:46+03:00

Подозреваемый избил жертву до смерти, после чего вывез за город и закопал

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Следователи Уфы установили подозреваемого в смерти пенсионера, который числился без вести пропавшим. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

К сути. В ноябре 2019 году в полицию обратился мужчины, который рассказал об исчезновении собственного отца. По словам заявителя, он пропал в прошлом месяце. СК по Советскому району возбудил уголовное дело по статье «убийство», чтобы расширить полномочия поиска исчезнувшего.

В ходе осмотра места жительства пропавшего следов криминального характера обнаружено не было. Кроме того, было известно, что пожилой мужчина ранее неоднократно уходил из дома – поэтому его отсутствие никаких подозрений у родственников не вызывало. В результате многочисленных экспертиз, допросов и следственно-оперативных мероприятий правоохранители выяснили, что у пропавшего были напряженные отношения на бытовой почве с нынешним супругом его бывший жены. Как выяснилось, все они жили под одной крышей.

– Под тяжестью собранных доказательств мужчина сознался и рассказал, что в октябре 2019 года между ними произошел очередной конфликт, переросший в драку, в ходе которой подозреваемый причинил пропавшему телесные повреждения, от которых тот скончался на месте, – прояснили ситуацию в СК.

После убийства подозреваемый вывез тело жертвы за город и закопал. Во время следствия он указал место захоронения. Сейчас мужчина находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU