В феврале жителей Башкирии ждут длинные выходные и короткая рабочая неделя
В Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии дали разъяснение по поводу выходных на День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля.
Как отметили в ведомстве, в 2020 году этот день совпадает с еженедельным днем отдыха – воскресенье. Это значит, что выходной переносится на понедельник. Таким образом, жители Башкирии будут отдыхать три дня: 22, 23 и 24 февраля.
Продолжительность работы накануне праздничной даты, 21 февраля, не сокращается. В министерстве также напомнили, что «нерабочий праздничный день 23 февраля в число календарных дней отпуска не включается».
ИСТОЧНИК KP.RU