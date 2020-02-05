В феврале жителей Башкирии ждут длинные выходные и короткая рабочая неделя

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:10:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии дали разъяснение по поводу выходных на День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля.

Как отметили в ведомстве, в 2020 году этот день совпадает с еженедельным днем отдыха – воскресенье. Это значит, что выходной переносится на понедельник. Таким образом, жители Башкирии будут отдыхать три дня: 22, 23 и 24 февраля.

Продолжительность работы накануне праздничной даты, 21 февраля, не сокращается. В министерстве также напомнили, что «нерабочий праздничный день 23 февраля в число календарных дней отпуска не включается».

ИСТОЧНИК KP.RU