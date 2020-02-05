Уфимские спасатели вытащили из западни в Тульской области молодых мам с детьми

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:46:19+03:00

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Сотрудники уфимского поисково-спасательного отряда помогли молодым мамам с детьми из Тульской области. Их автомобиль скатился в овраг, из которого они не могли выбраться.

Спасатели из столицы Башкирии оказались в соседнем регионе по делу. Они в составе других сотрудников проходили обучение в городе Новомосковске. В минувшее воскресенье группа выбралась на экскурсию в дом-музей, который расположен в семье Себино.

– После культурной программы ребята решили осмотреть местную купель, однако по прибытии на место их внимание привлекло совсем другое: в овраге неподалеку они увидели автомобиль, возле которого находились девушки с детьми, – рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты по Уфе.

Выяснилось, что машина скатилась вниз, и молодые мамы не могли выбраться из кювета. Спасательная группа вытащила легковушку из оврага и вручную эвакуировала ее обратно на пригорок. Обошлось без пострадавших.

Уфимские спасатели помогли молодым мамам из Тульской области // 5.02.

ИСТОЧНИК KP.RU