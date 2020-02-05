2020-02-05T11:31:40+03:00
Общество

«10 лет отдал стране, но вернулся домой»: Радий Хабиров записал видеообращение к студентам из Башкирии

Он призвал их после учебы развивать республику [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com // Радий Хабировфото: vk.com // Радий Хабиров
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Радий Хабиров записал видеообращение к студентам из Башкирии. В нем руководитель республики признался, что гордится ими, и рассказал, зачем после учебы в других регионах выпускники должны вернуться на малую родину. Пост с обращением глава Башкирии опубликовал на своих страницах в социальных сетях. Публикацию он приурочил к проходящему сегодня в Уфе форуму выпускников #ДОМА. Мероприятие Хабиров посетить не смог из-за того, что сейчас находится в подмосковье на учебе губернаторов.

– Сегодняшняя встреча [форум #дома] – моя инициатива: я хотел с вами пообщаться, поговорить, как вы живете и когда вы собираетесь домой. Самое главное, что я хотел вам сказать, что мы гордимся тем, что у нас огромное количество наших ребят учится в лучших вузах страны, – сказал Хабиров. – Второе – что мы очень счастливы, что вы получаете хорошие знания и замечательную практику. Самое главное, что я хотел сказать, что мы вас здесь ждем. Вы нам нужны: для развития нашей экономики, республики и в целом – это ваша родина. Я сам 10 лет отдал стране, но вернулся домой. Дома мы нужны.

В сопроводительном тексте руководитель республики написал, что поручил правительству подготовить план по эффективной помощи студентам и выпускникам. «Уже сейчас у нас есть оплачиваемые стажировки с дальнейшим трудоустройством, подъемные и гранты для молодых специалистов, мы помогаем с покупкой жилья». Он также признался, что «всегда мечтал вернуться» в Башкирии, «и по-настоящему стал счастлив здесь – на родине».

Радий Хабиров записал видеообращение к студентам // 5.02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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