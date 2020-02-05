В Башкирии на карантин закрыли 11 школ и один детский сад

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:25:01+03:00

Изменить размер текста: A A

11 школ и один детский сад в Башкирии были закрыты на карантин из-за большого количества заболевших гриппом и ОРВИ. Об этом в программе «Вести-Башкортостан» рассказала руководитель отдела эпиднадзора регионального Роспотребнадзора Зухра Шагиева.

В минувший понедельник, 3 февраля, пресс-служба надзорного ведомства предоставила оперативные данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Специалисты констатировали начало эпидемического подъема.

На пятой неделе 2020 года в Башкирии заболели 27 469 человек (69,8% – дети). Заболеваемость острой респираторной инфекцией среди совокупного населения республики на 31,3% выше эпидемического порога. Если брать в расчет только детей школьного возраста, то здесь зафиксировано превышение на 31,9%.

ИСТОЧНИК KP.RU