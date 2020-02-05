2020-02-05T10:12:48+03:00
Происшествия

В Башкирии школьный автобус с 20 детьми столкнулся с лошадью

На дорогу перед машиной выскочил целый табун
Владислав КАЗАНЦЕВ
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У автобуса помялся бамперУ автобуса помялся бамперФото: Тимур ХАНОВ
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В Салаватском районе Башкирии школьный автобус с 20 детьми в салоне столкнулся с лошадью. Перед машиной на дорогу выскочил целый табун.

Как сообщает издание «На земле Салавата», инцидент произошел еще в конце января, когда автобус перевозил учащихся по маршруту деревня Айская-село Турналы. Шофер ехал по привычному маршруту в сумерках, когда прямо перед ним на заснеженную дорогу выбежал табун лошадей. Водитель успел затормозить, однако избежать столкновения с одним из животных ему не удалось. Никто из детей не пострадал, у автобуса помялся бампер. На занятия школьников доставили на легковушках.

Известно, что лошадь, в которую врезалась пассажирская машина, принадлежала фермеру из села Кадырово (Дуванский район). Спасти ее не удалось, животное забили на мясо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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