В Уфе здание городской главархитектуры затопило фекалиями

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:26:55+03:00

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Уфимцы пожаловались на дом, в подвале которого бьет «фонтан фекалий», а в квартирах летают целые «тучи мелкой мошкары». Как выяснилось, в злополучном здании по адресу Российская, 50 расположено бюро и управление архитектуры города. Тем не менее о проблеме в доме осмелились сказать их соседи – обычные жильцы. Они опубликовали пост в сообществе «Проблемы Уфы и Республики Башкортостан» «Вконтакте».

– Постоянно, уже год (!) затапливается фекалиями, – не могут сдержать негодования в соцсетях уфимцы. – Управляющая компания не может привести в порядок систему канализации в подвале. Весь январь жители жалуются, подавали заявки в ЖЭУ – никакой реакции. Съёмка сделана жителями, которые пытались зайти в подвал сегодня. В квартирах тучи мелкой мошкары.

Свою жалобу горожане подтвердили фотографиями, на которых видно, что подвал действительно затоплен отходами человеческой жизнедеятельности. Для передвижения по нему используются поддоны. В публикации автор отметил паблик УЖХ/ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы. Иронично, что буквально за пять минут до публикации жалобы в районном сообществе появился пост о платных услугах по ремонту сантехники.

ИСТОЧНИК KP.RU