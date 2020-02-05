2020-02-05T09:08:08+03:00
Общество

В Уфе из-за студенческого форума закрыли популярную парковку

Стоянку откроют только к вечеру
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Воспользоваться парковкой можно будет после окончания форумаВоспользоваться парковкой можно будет после окончания форума
Изменить размер текста:

Сегодня, 5 февраля, в шесть часов утра власти Уфы закрыли парковку перед конгресс-холлом «Торатау». Об этом сообщили в городской администрации. Въезд на стоянку ограничен в связи «обеспечением безопасности участников дорожного движения во время проведения Форума студентов #дома.

В мэрии отметили, что парковка будет доступна только для участников мероприятия. Для всех горожан ее откроют только к вечеру, когда форум закончится, – в 19:00.

Напомним, вчера, 4 февраля, уфимская администрация сообщила о перекрытии улицы, проезд по которой возобновится только через два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе из-за студенческого форума закрыли популярную парковку
Стало известно, какой автомобиль чаще всего покупают в Уфе
Тело пропавшего в Уфе 24-летнего парня с инсулинозависимостью обнаружили на крыше дома
Три человека пострадали во встречном ДТП с "Камазом" в Башкирии
В Уфе четверо мужчин вывезли предпринимателя в лес и вымогали у него деньги
Реконструкция Театра кукол в Уфе обойдется в 780 млн рублей
Экс-начальник исправительной колонии в Башкирии сам отправился за решетку
Жительницу Башкирии госпитализировали в инфекционную больницу после поездки в Китай
В Уфе пенсионер на внедорожнике сбил двух подростков
Центральный аппарат СК взял на контроль историю 33-летнего уфимца, который до смерти избил предполагаемого педофила
В Башкирии пьяный мужчина выжил после наезда тепловоза
В Уфе возле крупного гипермаркета залило пешеходный переход
В Башкирии к 2024 году появятся 16 новых бассейнов
ВТБ и Почта Банк объединяют программы лояльности
В Башкирии выделят 83 млн рублей на повышение рождаемости
В МЧС предупредили жителей Башкирии о надвигающейся непогоде
ВС Башкирии ужесточил наказание мошеннику из Москвы, который пытался провернуть аферу на 20 млн рублей
В Башкирии за один месяц выросло количество погибших в ДТП