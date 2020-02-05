В Уфе из-за студенческого форума закрыли популярную парковку

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:08:08+03:00

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Сегодня, 5 февраля, в шесть часов утра власти Уфы закрыли парковку перед конгресс-холлом «Торатау». Об этом сообщили в городской администрации. Въезд на стоянку ограничен в связи «обеспечением безопасности участников дорожного движения во время проведения Форума студентов #дома.

В мэрии отметили, что парковка будет доступна только для участников мероприятия. Для всех горожан ее откроют только к вечеру, когда форум закончится, – в 19:00.

Напомним, вчера, 4 февраля, уфимская администрация сообщила о перекрытии улицы, проезд по которой возобновится только через два года.

ИСТОЧНИК KP.RU