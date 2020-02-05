Тело пропавшего в Уфе 24-летнего парня с инсулинозависимостью обнаружили на крыше дома

5 Февр. 2020 2020-02-05T08:55:55+03:00

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В Уфе поиски 24-летнего Кирилла Павловского, пропавшего 27 декабря 2019 года, завершились трагедией. О том, что молодой парень был найден мертвым, сообщила его мать Альмира.

Напомним, Кирилл был болен диабетом первого типа – каждый день ему требовалось по четыре укола инсулина. Возможно, именно тяжелое заболевание стало причиной его исчезновения – он не мог смириться с тяжелыми болями, которые сопровождали его жизнь. Уфимца искали как полицейские, так и волонтеры. До последнего его мама не теряла надежды, однако сегодня утром все закончилось.

Альмира рассказала, что тело Кирилла было найдено на крыше дома. Женщина не исключает, что ее сына могли убить. Она добавила, что на днях это здание уже проверяли полицейские. Они ничего не заметили, поэтому по одной из версий, после убийства тело могли перенести, чтобы скрыть следы преступления. По словам матери Кирилла, правоохранители возбудили уголовное дело.

Близкие и друзья погибшего скорбят по нему в социальных сетях. «Кирилла, больше нет с нам», – написала подруга Павловского.

ИСТОЧНИК KP.RU