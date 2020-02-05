2020-02-05T07:21:17+03:00
Происшествия

Три человека пострадали во встречном ДТП с "Камазом" в Башкирии

Среди пострадавших мужчина и две женщины
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Три человека попали в больницу после серьезного ДТП на трассе Уфа-Инзер-Белорецк. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария произошла утром 4 февраля в Архангельском районе.

38-летний житель Кармаскаскалинского района находился на рулем "Камаза", когда грузовик столкнулся со встречной "Тойтой Альфард". Иномаркой управлял 41-летний житель Белорецка.

В результате инцидента травмы получили пассажиры легковой машины. В больницу доставили 38-летнего мужчину и двух женщин, одной из которых 59 лет, другой - 81 год.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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