Три человека пострадали во встречном ДТП с "Камазом" в Башкирии
Среди пострадавших мужчина и две женщины
Фото: ГИБДД Башкирии
Изменить размер текста:
Три человека попали в больницу после серьезного ДТП на трассе Уфа-Инзер-Белорецк. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария произошла утром 4 февраля в Архангельском районе.
38-летний житель Кармаскаскалинского района находился на рулем "Камаза", когда грузовик столкнулся со встречной "Тойтой Альфард". Иномаркой управлял 41-летний житель Белорецка.
В результате инцидента травмы получили пассажиры легковой машины. В больницу доставили 38-летнего мужчину и двух женщин, одной из которых 59 лет, другой - 81 год.
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU