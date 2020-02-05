2020-02-05T06:38:54+03:00
Общество

Реконструкция Театра кукол в Уфе обойдется в 780 млн рублей

Республика надеется на помощь федерального бюджета
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Первоначально проект выглядел так, но был позже пересмотрен. Фото: минкультуры БашкирииПервоначально проект выглядел так, но был позже пересмотрен. Фото: минкультуры Башкирии
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Стоимость реконструкции театра кукол в Уфе выросла с 700 до 780 млн рублей. Такие цифры озвучил РБК Уфа директор театра Альберт Имамутдинов.

По его словам, проектная документация уже прошла государственную экспертизу. Деньги на реконструкцию регион надеется частично получить из федерального бюджета в рамках нацпроект "Культура". В соответствующее министерство подали заявку на выделение 250 млн рублей. В этом месяце должен прийти ответ.

Если Минкульт России даст добро, в марте будет выбран подрядчик и начнутся работы. Их планируется провести в два этапа: построить новое четырехэтажное здание и привести в порядок старое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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