Стало известно, какой автомобиль чаще всего покупают в Уфе

5 Февр. 2020 2020-02-05T08:37:11+03:00

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Названы самые популярные автомобили в городах России, где проживает более миллиона человек. В семи из 16 городов покупатели отдают предпочтение южнокорейской марке Kia Rio. Автомобиль пользуется особой популярностью в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Красноярске.

А вот в столице Башкирии, по данным портала Сar.ru, предпочитают покупать отечественные машины. Самым популярным автомобилем в Уфе стала "Лада Грант". Ее также приобретают в Самаре, Перми, Волгограде, Челябинске и Омске.

"Лада Веста" оказалась в лидерах в Екатеринбурге и Воронеже. Москвичи же предпочитают немецкий Volkswagen Polo.

ИСТОЧНИК KP.RU