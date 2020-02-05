Жительницу Башкирии госпитализировали в инфекционную больницу после поездки в Китай
4 февраля в конце рабочего дня в поликлинику в Кармаскалинском районе обратилась пациентка с признаками ОРВИ. Женщина рассказала медикам, что только вернулась из отпуска, который провела в Китае, и поэтому сразу обратилась в больницу. Она переживала, что у нее может быть коронавирус. Пациентку обследовали и в связи с ее прибытием из КНР направили на стационарное лечение в Инфекционную клиническую больницу Уфы.
- Специалисты ЦРБ отработали согласно схемы. Проводятся все противоэпидемические мероприятия, - сообщили в Кармаскалинской ЦРБ.
Отметим, что на сегодняшний день ни одно подозрение на коронавирус в республике не подтвердилось.
ИСТОЧНИК KP.RU