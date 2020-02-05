Жительницу Башкирии госпитализировали в инфекционную больницу после поездки в Китай

5 Февр. 2020 2020-02-05T07:58:34+03:00

Отметим, что на сегодняшний день ни одно подозрение на коронавирус в республике не подтвердилось.

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4 февраля в конце рабочего дня в поликлинику в Кармаскалинском районе обратилась пациентка с признаками ОРВИ. Женщина рассказала медикам, что только вернулась из отпуска, который провела в Китае, и поэтому сразу обратилась в больницу. Она переживала, что у нее может быть коронавирус. Пациентку обследовали и в связи с ее прибытием из КНР направили на стационарное лечение в Инфекционную клиническую больницу Уфы.

- Специалисты ЦРБ отработали согласно схемы. Проводятся все противоэпидемические мероприятия, - сообщили в Кармаскалинской ЦРБ.

Отметим, что на сегодняшний день ни одно подозрение на коронавирус в республике не подтвердилось.

ИСТОЧНИК KP.RU