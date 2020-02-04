Центральный аппарат СК взял на контроль историю 33-летнего уфимца, который до смерти избил предполагаемого педофила

4 Февр. 2020 2020-02-04T19:06:00+03:00

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Уголовное дело в отношении 33-летнего уфимца Владимира С., который обвиняется в том, что до смерти избил предполагаемого педофила в Инорсе, взяли на контроль в центральном аппарате в СК. Об этом сообщает «ГТРК – Башкортостан». Дело произвело общественный резонанс, и теперь оно будет тщательно расследоваться. Сам обвиняемый сейчас находится под домашним арестом по решению суда.

Напомним, что все произошло в минувший четверг, когда вечером Владимир возвращался от друга домой. Неожиданно к нему подбежал запыхавшийся заплаканный ребенок и попросил о помощи.

Мальчик объяснил, что они с приятелем играли на улице в снежки, промокли и зашли в подъезд погреться. Там к ним подошел незнакомый мужчина и стал выпытывать – что они забыли в этом подъезде, после чего пригласил их к себе домой выпить чаю с конфетами, а также показать кое-что интересное. Мальчишки согласились, зашли к нему в квартиру, а мужик вдруг начал доставать из штанов свои причиндалы и просить их раздеться. Одному удалось убежать: он выскочил на улицу, где встретил моего мужа и попросил о помощи.

Дальше, со слов родственников Владимира, все произошло очень быстро: разъяренный мужчина прибежал в тот злополучный дом и начал колотить в дверь. Ему открыл мужчина в возрасте, который едва стоял на ногах, распространяя вокруг пары алкоголя. В коридоре Владимир заметил перепуганного подростка и сразу понял: мальчишка не обманул. Мужчина вытащил извращенца на улицу и потребовал объяснений, но в ответ тот начал сыпать проклятьями и даже пытался ударить незваного гостя. Завязалась драка, в какой-то момент Владимир не рассчитал силы и ударил пьяного мужчину по голове штакетником, от чего тот рухнул на землю. Сосед, наблюдавший за произошедшим из окна, вызвал скорую и полицию. Прибывшие медики хотели отвезти пострадавшего в больницу, но тот скончался в карете скорой помощи. Самого Владимира полицейские забрали в отделение полиции для выяснения обстоятельств, а после предъявили обвинение по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

ИСТОЧНИК KP.RU