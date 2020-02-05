2020-02-05T07:06:10+03:00
Происшествия

В Уфе четверо мужчин вывезли предпринимателя в лес и вымогали у него деньги

Преступная банда предстанет перед судом
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В столице Башкирии осудят преступную группу из четырех человек. Они обвиняются в похищении человека, вымогательстве и угоне без цели хищения.

Как установлено следствием, в феврале 2019 года четверо мужчин на парковке избили предпринимателя, угрожая ножом, похитили его и вывезли в лес на его «Мерседесе». Под угрозой расправы над ним и его семьей злоумышленники вынудили перевести им имеющиеся на счету денежные средства в сумме около 30 тысяч рублей и заставили написать долговую расписку на 1,5 млн рублей, после чего скрылись.

Потерпевший обратился в Управление ФСБ. После возбуждения уголовного дела подозреваемые скрылись от органов следствия и были объявлены в федеральный розыск, однако позже были задержаны.

Из четверых фигурантов только один частично признал вину в совершенных преступлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе из-за студенческого форума закрыли популярную парковку
Стало известно, какой автомобиль чаще всего покупают в Уфе
Тело пропавшего в Уфе 24-летнего парня с инсулинозависимостью обнаружили на крыше дома
Три человека пострадали во встречном ДТП с "Камазом" в Башкирии
В Уфе четверо мужчин вывезли предпринимателя в лес и вымогали у него деньги
Реконструкция Театра кукол в Уфе обойдется в 780 млн рублей
Экс-начальник исправительной колонии в Башкирии сам отправился за решетку
Жительницу Башкирии госпитализировали в инфекционную больницу после поездки в Китай
В Уфе пенсионер на внедорожнике сбил двух подростков
Центральный аппарат СК взял на контроль историю 33-летнего уфимца, который до смерти избил предполагаемого педофила
В Башкирии пьяный мужчина выжил после наезда тепловоза
В Уфе возле крупного гипермаркета залило пешеходный переход
В Башкирии к 2024 году появятся 16 новых бассейнов
ВТБ и Почта Банк объединяют программы лояльности
В Башкирии выделят 83 млн рублей на повышение рождаемости
В МЧС предупредили жителей Башкирии о надвигающейся непогоде
ВС Башкирии ужесточил наказание мошеннику из Москвы, который пытался провернуть аферу на 20 млн рублей
В Башкирии за один месяц выросло количество погибших в ДТП