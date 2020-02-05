В Уфе четверо мужчин вывезли предпринимателя в лес и вымогали у него деньги

5 Февр. 2020 2020-02-05T07:06:10+03:00

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В столице Башкирии осудят преступную группу из четырех человек. Они обвиняются в похищении человека, вымогательстве и угоне без цели хищения.

Как установлено следствием, в феврале 2019 года четверо мужчин на парковке избили предпринимателя, угрожая ножом, похитили его и вывезли в лес на его «Мерседесе». Под угрозой расправы над ним и его семьей злоумышленники вынудили перевести им имеющиеся на счету денежные средства в сумме около 30 тысяч рублей и заставили написать долговую расписку на 1,5 млн рублей, после чего скрылись.

Потерпевший обратился в Управление ФСБ. После возбуждения уголовного дела подозреваемые скрылись от органов следствия и были объявлены в федеральный розыск, однако позже были задержаны.

Из четверых фигурантов только один частично признал вину в совершенных преступлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU