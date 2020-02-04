2020-02-04T17:34:24+03:00
Общество

В Уфе возле крупного гипермаркета залило пешеходный переход

Очевидцы передают, что дорогу перейти невозможно
Эльвина АПАРИНА
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На снимках действительно видно, что образовалась довольно глубокая река, которую никак не пройдешь.На снимках действительно видно, что образовалась довольно глубокая река, которую никак не пройдешь.
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Столбики термометра сегодня в Уфе показали плюсовую температуру. Кругом все начало таять, а позже пошел и дождь.

В некоторых местах города сильно затопило дорогу. Как передает уфимка Светлана В., на улице Пугачева затопило пешеходный переход и саму улицу.

- Нет дороги, меня мужчина вытаскивал из сугроба по перилам. Мама с ребенком пройти не могут, - говорит женщина.

На снимках действительно видно, что образовалась довольно глубокая река, которую никак не пройдешь. Помимо это «плывет» и сама улица Пугачева – ливневки не справляются с количеством талой воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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