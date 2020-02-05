Экс-начальник исправительной колонии в Башкирии сам отправился за решетку

5 Февр. 2020 2020-02-05T06:17:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Мелеузе вынесли приговор 43-летнему экс-начальнику местной исправительной колонии №7 и двум его сообщникам – 35-летней начальнице отдела снабжения ИК и 34-летнего начальника отдела маркетинга и продаж АО «АСТЕЙС». В зависимости от роли участия в преступлении их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере и пособничестве в его совершении.

Мелеузовский районный суд установил, что в 2016 году фигуранты уголовного дела под видом мнимых сделок похитили у колонии более 4,5 млн рублей. Сотрудники тюрьмы организовали закупку у фирмы «АСТЕЙС» автомобильных модулей под предлогом решения проблем с запуском двигателей 30 грузовиков КАМАЗ.

Сообщники оформили документы о поставке товара и произвели оплату, однако фактически никаких запчастей доставлено не было. Для создания видимости получения оборудования начальницу отдела снабжения направили в командировку в город Набережные Челны, где находился поставщик.

– В махинациях приняли участие и другие сотрудники коммерческой фирмы из числа руководящего состава, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, – отметили в пресс-службе прокуратуры.

Обвиняемых на время следствия отпустили под подписку о невыезде. Вину в совершенных преступлениях они не признали.

Каждому из фигурантов суд назначил по три года колонии общего режима. Женщине дали отсрочку наказания – до тех пор, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU