В Башкирии к 2024 году появятся 16 новых бассейнов

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:46:46+03:00

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В Башкирии в рамках нацпроекта «Демография» запустили программу по строительству бассейнов. Она предусматривает возведение 16 объектов в разных муниципалитетах.

Плавательные бассейны будут совмещены с физкультурно-оздоровительными комплексами. Разработано два типовых объекта: Первый – двухэтажный ФОК с бассейном на 4-6 дорожек и спортивным залом и второй – все то же самое, но с ледовым катком.

Госэкспертиза дала «добро» на проектно-сметную документацию двух объектов – в Кармаскалинском районе и Межгорье. В ближайшее время здесь пройдут торги по отбору подрядчика. Строительство начнется весной текущего года и завершится во втором квартале 2021 года. На этапе проектирования находятся три ФОКа с бассейнами: в Архангельском и Дуванском районах (последний – с катком), а также в уфимском микрорайоне Шакша.

Программа также предполагает строительство бассейнов в Белокатайском, Благоварском, Благовещенском, Бакалинском, Калтасинском, Караидельском, Кигинском, Нуримановском, Стерлитамакском, Уфимском и Чекмагушевском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU